SARONNO – Carambola nel posteggio del Municipio, in piazza Repubblica a Saronno dove ieri mattina alle 10 una automobilista di 74 anni ha perso il controllo della propria automobile che ha tamponato alcuni veicoli parcheggiati. Nel palazzo comunale c’è anche la sede della polizia locale, gli agenti sono arrivati subito ed hanno soccorso la donna, che aveva lamentato un malore mentre era alla guida. Tre i veicoli danneggiati, pagherà l’assicurazione.

La settantaquattrenne. che era al volante della sua Volkwagen Polo, è stata trasportata in ospedale a Saronno dall’ambulanza della Croce bianca subito accorsa assieme all’automedica di Como: le condizioni della paziente non sono apparse preoccupanti.

(foto: il posteggio che circonda il palazzo comunale di piazza Repubblica durante un precedente intervento del carro attrezzi)

