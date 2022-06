x x

SARONNO – Sarà sabato 11 giugno alle 10, allo stadio comunale di Saronno, lo sparo di pistola che segnerà l’inizio della 37^ edizione dell’amata staffetta 24 x un’ora. (QUI LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO)

La consolidata manifestazione di corsa su pista tornerà ad animare il secondo fine settimana di giugno, dopo due anni di inevitabile stop a causa alla pandemia.

Più di mille atleti si daranno il cambio ogni ora fino a domenica mattina, all’inseguimento della propria ora di gloria.

Verranno premiati la donna e l’uomo più veloci, le squadre che effettueranno più chilometri e, in ricordo dei due storici soci Mario e Pinuccia Saldarini, anche l’uomo e la donna più longevi che correranno all’interno della stessa squadra.

Parte della grande festa sarà anche la baby staffetta che alle 16 di sabato sarà dedicata a cento bambini, pronti a sprigionare la loro energia.

Ad accompagnare l’evento musica, streefood e speaker d’eccezione e l’impegno dei soci Gap.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn