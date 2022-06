x x

SARONNO – Dopo la Messa solenne di Padre Gianlucain Prepositurale e più in generale nella tarda mattinata: sono questi stati, secondo gli scrutatori, i momenti in cui si è registrato il maggior afflusso ai 38 seggi aperti in città per i 5 referendum sulla giustizia.

Alle 12 l’affluenza in città è stata del 7,03% in confronto alla media provinciale di 6,92% e regionale di 7,75%. Negli altri comuni del Saronnese l’affluenza è stata più alta a Gerenzano dove sono in corso anche le Amministrative 13,28% mentre gli altri si sono fermati a 5,24% Caronno Pertusella, 7,18% Origgio, 5,77% Uboldo e 6,48% Cislago.

Nelle Groane invece Ceriano Laghetto 7,16%, Cogliate 6,15%, Lazzate 5,79%, Misinto 5,05% e Solaro 5,32%.

Nel Tradatese Tradate 6,06%, Venegono Superiore 5,71%, Venegono Inferiore 4,93% e Castiglione Olona 6,25%.

Nel Comasco guida la classifica Rovello Porro dove sono in corso anche le amministrative con 14,71%, Rovellasca 5,48%, Turate 6,91%, Lomazzo 6,54% e infine Mozzate 5,77%.

Per quanto concerne le comunali a Gerenzano l’affluenza è stata di 14,54% (in calo rispetto alle ultime amministrative quando alla stessa ora era di 17,83%). A Rovello Porro sono andati a votare il 16,73% degli aventi diritto (in calo rispetto all’ultima tornata quando alla stessa ora era di 15,72%)

Secondo quanto emerso in queste prime ore tutto si è svolto negli migliore dei modi a partire dall’apertura dei seggi stamattina alle 7. Aperto per l’intera giornata l’ufficio elettorale per fornire un sostegno agli elettori che essendo neo diciottenni o nuovi residenti non sapessero il seggio in cui votare. All’opera anche gli agenti della polizia locale che forniscono supporto logistico all’ufficio elettorale.

I seggi resteranno aperti fino alle 23.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn