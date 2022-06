x x

SARONNO – Dati ancora parziali sulla situazione covid a Saronno. L’ha riferito il sindaco Augusto Airoldi nel consueto appuntamento settimanale con il punto sulla pandemia:“Dopo l’attacco hacker di qualche settimana fa non sono ancora ripartite tutte le funzioni. Da oggi risultano 105 positivi, un paio in meno di settimana scorsa. Non ho l’aggiornamento per i guariti e i defunti che non è mai stato riattivato”.

Delle case di riposo di Saronno buone notizie: sono tutte covid free, non ci sono ospiti e neppure operatori positivi, le visite dei parenti sono riprese, con mascherina ffp2 e tutte le cautele del caso.

Intanto l’hub vaccinale di via Parini viaggia verso le 160 mila vaccinazioni effettuate:”Al momento siamo state 158 mila anche se si prosegue a ranghi ridotti. Questa settimana ad esempio l’hub sarà aperto mercoledì e venerdì pomeriggio mentre aperture ridotte sono previste anche a luglio. Ad agosto al momento è ipotizzata una chiusura”.

