SARONNO – E’ un caloroso abbraccio tricolore quello che l’Amministrazione comunale riserva alla giovane atleta saronnese Chiara Zaffaroni, vincitrice ieri della medaglia d’oro al Campionato Mondiale CMAS di Apnea Indoor di Belgrado.

Per Chiara si tratta dell’esordio assoluto, della prima partecipazione ad un mondiale con la maglia azzurra della nostra nazionale, che lei ha saputo onorare nel migliore dei modi, ovvero salendo sul gradino più alto del podio nella specialità endurance 16×50 m, dove ha fatto segnare il tempo di 11’ 08’’ e 68.

