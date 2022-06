x x

SARONNO – Si è spento l’ex assessore Luciano Cairati. A darne notizia il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che aveva voluto Cairati nella propria Giunta e che aveva condiviso anche le sue ultime candidature.

Con profondo dolore mi trovo ad informare della dipartita di Luciano Cairati, assessore ai Servizi alla Persona nella mia prima giunta e, soprattutto, un amico affettuoso e leale, con la saggezza del fratello maggiore. Negli anni abbiamo continuato a condividere scelte politiche ed amministrative, compartendo gli stessi valori, da ultimo con un frequente scambio di corrispondenza anche quando la malattia gli ha reso davvero difficile le cose più semplici.

La sua sensibilità per i meno fortunati, la sua solidarietà operosa, il suo umanesimo sociale e di credente, la sua naturale predisposizione a dare una mano a chi ne avesse bisogno, il suo amore instancabile per la moglie e la figlia sono tratti e caratteristiche che lo rendono indimenticabile. Studiava con meticolosità e passione gli argomenti di cui si doveva occupare: la preparazione dell’amministratore pubblico era per lui un requisito indispensabile.

Quando parlava a volte sembrava prolisso, ma in realtà dimostrava di possedere le nozioni fino in fondo, fino ai particolari. Solo in questo modo, con questo metodo, si possono ingaggiare le battaglie politiche, come si fece per l’idea di una fondazione per il nostro ospedale, progetto lungimirante disatteso purtroppo a livelli più alti e tanto attuale anche oggi.

Luciano si riunisce ora alla ormai purtroppo ampia schiera di assessori, con cui ho condiviso le responsabilità del governo cittadino; una compagine solida ed affiatata, che ha dato il meglio di sé per la nostra città. Per me un altro grande compagno di avventura che ha cambiato dimensione e che, seppure nella malinconia personale, nel dispiacere del commiato, continuerà ad essere una fonte di pacata riflessione ed esempio di buona politica reale. E così il cordoglio si converte in speranza. Buon viaggio, Luciano, verso la Luce che stava già nel tuo nome e che ti ha illuminato giorno dopo giorno”.

