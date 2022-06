x x

CISLAGO – Infortunio in una cava lungo la provinciale 21 alla periferia di Cislago: sul posto, oggi alle 16.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Como con l’elisoccorso, i carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra.

Nella cava, infatti, un operaio che stava lavorando è caduto su una piattaforma metallica, restando ferito. Tramite l’autoscala i pompieri sono riusciti a raggiungerlo e quindi a recuperarlo, consegnandolo quindi al personale sanitairo: l’uomo, di 60 anni, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese, ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

