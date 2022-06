x x

SARONNO – Incendio in un terreno agricolo, si è incendiata anche una mietitrebbia: è successo nei pressi del radiofaro al confine fra Saronno e Gerenzano, si tratta della zona agricola raggiungibile da via Rezia a Saronno. L’allarme è scattato attorno alle 18 di oggi, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento saronnese. A bruciare un’ampia porzione di un campo con le fiamme che hanno danneggiato anche il mezzo agricolo; l’alta colonna di fumo era ben visibile anche dall’autostrada A9 che passa lì vicino. I pompieri di Saronno, poi affiancati anche dai colleghi di Lomazzo e Busto Arsizio arrivati le autobotti d’acqua, hanno innanzitutto messo in sicurezza la mietitrebbia e quindi hanno spento il campo. Nel giro di un’ora sono stati domati anche i più piccolo focolai ed i vigili del fuoco sono quindi rimasti sul posto per smassare le ceneri.

Accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto. Pur trovandosi nelle immediate vicinanze, le fiamme non hanno raggiunto il recinto del radiofaro, la struttura non è stata danneggiata.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco nell’area del radio faro)

17062022