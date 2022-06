x x

SARONNO – Intervento di vigili del fuoco e carabinieri ieri sera attorno alle 21.30 in un complesso residenziale di via Brianza in zona Cassina Ferrara, alla periferia nord saronnese: l’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, per un incendio sviluppatosi in un appartamento condominiale. Le forze dell’ordine ed i pompieri hanno chiesto a tutti gli abitanti nel caseggiato di scendere temporaneamente in cortile, a scopo cautelare, e quindi i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. I danni sono ancora da quantificare con precisione, da chiarire anche le cause dell’accaduto.

Nessuno è rimasto ferito e nel corso della nottata, compiuti tutti gli accertamenti del caso, i vigili del fuoco hanno fatto ritorno al comando.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: vigili del fuoco e carabinieri durante l’intervento di ieri sera alla periferia di Saronno)

17062022