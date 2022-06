x x

GERENZANO – Dopo due anni di pandemia, riprendono anche le attività ludiche e aggregative dei rioni che fanno parte del palio di Gerenzano.

Per sabato 18 giugno è prevista la festa del rione Burghett, in cui soci, amici e simpatizzanti, ma l’invito è aperto a tutta la città, animeranno la piazza vicino alla rotonda sulla varesina di fronte al Villaggio amico.

Nel prato si disputeranno giochi per i più piccoli con un luna park attrezzato e con merenda per tutti offerta dal rione. Seguirà un torneo di calcio balilla che coinvolgerà i giovani che si vorranno cimentare, mentre a partire dalle 18 si scalderanno i fornelli per l’aperitivo hamburger che andrà avanti per tutta la serata. A partire dalle 21.30 la piazza si aprirà alla musica live con il gruppo The Cold Room5 che presenterà uno spettacolo dal titolo “Rock in a free world” con pezzi stranieri e italiani, alcuni rivisitati in chiave rock, a partire dagli anni 70 ad oggi.

Sarà attivo anche il punto bar, ristoro della Buongustaia di Gerenzano. La festa è patrocinata dal comune di Gerenzano e dal Palio di Gerenzano.

(in foto d’archivio: Villaggio Amico di Gerenzano)

