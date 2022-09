x x

GERENZANO – Dopo la lettera aperta al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, alla vice presidente Letizia Moratti e al Direttore generale Welfare Giovanni Pavesi coi dati che certificano i problemi prodotti dal caro energia per le Rsa ma soprattutto la richiesta di adempiere agli impegni che prevedono un contributo regionale per l’assistenza che viene erogato solo parzialmente la casa di riposo di Gerenzano rilancia il proprio allarme.

Ecco la nota integrale

Villaggio Amico non ha avuto alcuna risposta dalla Regione Lombardia in merito alla richiesta di incontro e di intervento a supporto delle Rsa in difficoltà a causa del rincaro dell’energia. La Rsa di Gerenzano ha richiamato la Regione quantomeno alla corresponsione per intero della “quota sanitaria” a favore delle Residenze che svolgono un ruolo integrativo alla sanità pubblica.

Villaggio Amico ha attivato una serie di azioni che consentiranno di garantire la continuità assistenziale e la qualità dei servizi che da sempre la contraddistingue.

Si auspica che la situazione venga definita al più presto in sede istituzionale. In mancanza di riscontri saranno fatte azioni nei confronti della Regione che risulta in modo evidente inadempiente e apparentemente disinteressata a un problema che rischia di trasformarsi in un dramma sociale.

Villaggio Amico è una residenza sanitaria assistenziale (RSA) situata a Gerenzano, a pochi minuti da Milano. Un centro polifunzionale che offre un ventaglio di servizi adatti a ogni fase della vita, dall’infanzia fino alla terza età. Si avvale delle più moderne e innovative terapie e tecnologie per l’assistenza e la cura degli anziani, supporto educativo e formativo per persone diversamente abili, pazienti malati di Alzheimer, riabilitazione e assistenza a domicilio. Il complesso è formato dalla casa di riposo che dispone di 144 posti letto, dal centro diurno integrato (Cdi) con 30 posti e il centro diurno per disabili con 20 posti. Gli ospiti ricevono assistenza specializzata, partecipano a laboratori creativi e possono usufruire delle cure specialistiche del centro Alzheimer (o Villaggio della memoria).

