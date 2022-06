Grosso incendio al Parco Groane in zona Solaro: in azione anche l’elicottero coi vigili del fuoco

Grosso incendio al Parco Groane in zona Solaro: in azione anche l’elicottero...

SOLARO – Grosso incendio nel Parco delle Groane, in azione anche l’elicottero anti-incendio oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco. La zona interessata è la stessa dove già ieri e l’altro ieri si erano sviluppati degli incendi e dove si stava procedendo anche le opere di bonifica delle cemeri al confine fra Cesate e via Cellini di Solaro.

In precedenza era stato danneggiato circa mezzo ettaro di bosco, ora la situazione è in evoluzione, le squadre a terra stanno cercando di contenere il fronte delle fiamme, anche grazie agli interventi dall’alto con l’elicottero che sta riversando acqua sull’incendio. Le cui cause restano da approfondire.

(foto: grosso incendio questo pomeriggio nel Parco delle Groane, vigili del fuoco e mezzi anti-incendio sono in azione)

17062022