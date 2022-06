x x

SOLARO – Il sindaco di Solaro Nilde Moretti, il vicesindaco Alessandro Ranieri e la consigliera comunale con delega all’Integrazione Eva Diagne hanno incontrato questa mattina il sindaco del Comune di Hann Bel-air in Senegal Babacar Mbengue ed il rappresentante della comunità senegalese locale Talla Mbaye per la presentazione della manifestazione sportiva e culturale che sarà ospitata oggi sabato 25 giugno al centro sportivo del quartiere Sant’Anna, il Torneo di Nawetan.



Il Torneo di Nawetan, che vede impegnate molte squadre a partite di calcio, è un tradizionale evento sportivo del periodo dell’estate in Senegal. Nelle città senegalesi, proprio in questi giorni, le squadre dei quartieri si sfidano per il titolo cittadino. Similmente anche a Solaro, le squadre delle comunità senegalesi di tutta la zona circostante si sfideranno per il titolo di questa seconda edizione della manifestazione (la prima si è disputata nel 2019). Per le partite di sabato sono attese duecento persone per un momento d’insieme, di gioia e di festa.



Il sindaco di Hann / Bel-air Babacar Mbengue: “Sono molto onorato di visitare la vostra Villa Comunale e di incontrare il vostro Sindaco in quella bella sala consigliare, simbolicamente dove vengono prese le decisioni per il paese. Per noi è estremamente ragguardevole la presenza della comunità senegalese di Solaro, grazie anche al lavoro costante del suo rappresentante Talla Mbaye. Il Torneo di Nawetan è un evento in Senegal, non solo sportivo, ma anche culturale, ed è ritenuto una parte importante della nostra cultura, tanto che è un onore parteciparvi e sono diversi i giocatori che in gioventù erano delle stelle. Con questa iniziativa, ora anche il Comune di Solaro diventa parte attiva in tutto questo, ospitando il torneo e la comunità della zona sui propri campi. Anzi, cogliamo l’occasione per invitare i solaresi ed in particolare il Sindaco a visitare la nostra città in Senegal; naturalmente sarà accolta con la stessa gentilezza che ci ha riservato nel nostro viaggio e che riserva ai nostri concittadini”.



Il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “La comunità senegalese di Solaro si è spesso distinta per apertura e coinvolgimento nelle nostre attività. È un orgoglio aver ricevuto il collega sindaco arrivato dal Senegal, così come sarà un privilegio poter concedere gli spazi per la buona riuscita di un evento tanto sentito dalla comunità. Il lavoro della consigliera con delega all’Integrazione Eva Diagne è importante e costante ormai da diversi anni. Ci permette di tenere attivo il dialogo con le comunità rappresentate del territorio e consente di avere un costante confronto sulle loro necessità ma anche sulle buone norme di convivenza civile quotidiana. Nascono così opportunità di confronto che scaturiscono in una crescita cultura di tutto il paese”.



Eva Diagne, consigliera comunale con delega all’Integrazione: “È evidente che dove esiste la buona volontà di collaborare, si possano creare ambienti in cui la diversità è un valore da difendere e non un problema da estirpare. In questi anni, Solaro ed i solaresi si sono distinti per apertura e voglia di comunicare, oggi veniamo ripagati da questa importante visita, da un evento di alto profilo internazionale e dall’impegno civico di una comunità importante per tutto il territorio circostante come quella senegalese”.

25062022