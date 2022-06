x x

CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella, Pro Loco organizza una serie di finesettimana tra balli e musica per i cittadini di tutte le età: si tratta della rassegna “I weekend di Pro Loco”, con il patrocinio del Comune di Caronno Pertusella.

A partire da sabato 25 giugno, parco della Resistenza di via Avogadro si anima a partire dalle 20: sabato 25 giugno e sabato 9 luglio si scende in pista con due serate dedicate al latino americano, mentre domenica 26 giugno, venerdì 1 luglio e venerdì 8 luglio saranno serate dedicate a karaoke e disco music.

( in foto d’archivio: la sede di Pro Loco a Caronno Pertusella)

