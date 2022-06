x x

SEREGNO – Due carabinieri fuori servizio hanno visto la scena e sono subito intervenuti: hanno bloccato un 50enne che aveva appena accoltellato alla gola, per la strada, un 49enne, rivale in amore. Il tempestivo intervento dei militari ha evitato il peggio l’esagitato è stato disarmato ed arrestato per tentato omicidio, porto di armi, resistenza a pubblico ufficiale ed anche per evasione, visto che si sarebbe dovuto trovare ai domiciliari per precedenti guai con la legge. A finire un manette, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, anche un 41enne amico dell’aggressore. Il fatto è accaduto ieri alle 15 al quartiere Lazzaretto di Seregno.

Il ferito è stato ricoverato, non in pericolo di vita, all’ospedale di Desio mentre i fermati sono stati trasferiti nel carcere di Monza.

