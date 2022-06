x x

VARESE – Oggi alle 9 a Cunardo in via Gioacchino Rossini per cause in corso di accertamento un abitazione bifamiliare è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti quindici vigili del fuoco dalle sedi di Luino e Varese con due autopompe, un autobotte, un fuoristrada e un carro aria. I pompieri hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area. L’abitazione è stata dichiarata inagibile, i danni materiali appaiono ingenti.

I vigili del fuoco si sono occupati, prima di fare rientro ai propri comandi, di mettere in sicurezza la struttura e, con i carabinieri, di avviare gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

(foto: alcuni momenti dell’intervento dei vigili del fuoco oggi a Cunardo)

29062022