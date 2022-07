x x

LOMAZZO – “Procedono i lavori per la posa della pavimentazione della nuova piazza. Nell’area centrale è iniziata la posa della pietra di Luserna, che andrà a caratterizzare l’area pedonale nella piazza centrale del paese”: a fare il punto sui lavori è l’Amministrazione civica.

I lavori stanno interessando nello specifico piazza Volta, dove nei mesi scorso sono stati già rifatti i “sottoservizi”.

Il progetto comunale

Il progetto definitivo, spiegano dal Comune, “recepisce le indicazioni raccolte in occasione della presentazione del progetto aumentando la dotazione di verde della piazza e prevedendo la messa a dimora di essenze arboree lungo tutti i quattro lati della piazza. Nella parte più ampia della piazza protagonista sarà la fontana a raso, che potrà essere spenta nelle ore notturne o in occasione delle manifestazioni, in modo da rendere la piazza completamente utilizzabile. Nella parte più stretta, verso via Arconati, l’elemento più caratteristico sarà il pozzo, che riporta in luce l’antico pozzo di Lomazzo, tuttora esistente e nascosto al di sotto di un chiusino: sarà elevato con delle balaustre, messo in sicurezza con una copertura trasparente infrangibile e illuminato all’interno per consentire di vederne l’estensione”.

Come ricordano dal Municipio “su tutta la piazza l’elemento dominante sarà finalmente la torre, che verrà ripulita completamente attraverso un’operazione di sabbiatura e sarà illuminata. Per dare massimo risalto allo spazio riservato ai pedoni, è stato ridotto il numero dei parcheggi, garantendo comunque il numero essenziale alle attività commerciali. La facciata della Sala Colmegna sarà restaurata per dare nuovo lustro all’edificio pubblico che si affaccia sulla piazza, destinato ad ospitare mostre, incontri ed iniziative culturali. L’intera piazza sarà dotata di un impianto di videosorveglianza e sotto le alberature della piazza non mancheranno aiuole a verde, panchine e arredo urbano. I lavori procedono velocemente e per l’autunno potremo finalmente usufruire della nuova piazza di Lomazzo.

(foto: lavori in corso nella piazza centrale di Lomazzo)

