CARONNO PERTUSELLA – Due dei migliori giocatori della Caronnese nell’ultima stagione, finita al settimo posto in serie D, hanno cambiato casacca, pur restando in categoria: Tommaso Putzolu (foto) è andato in Toscana, in provincia di Lucca; è un nuovo giocatore del Seravezza Pozzi. Mentre l’attaccante Roberto Esposito è a Chioggia Sottomarina, vestirà infatti la maglia dei locali dell’Union Clodiense

Il comunicato del Seravezza Pozzi

Tommaso Putzolu è un nuovo giocatore del Seravezza Pozzi Calcio. Classe ’99 cresciuto nelle giovanili dell’Inter, nelle ultime tre stagioni è stato protagonista in D con la Caronnese. Centrocampista offensivo, ottima tecnica e con grande capacità d’inserimento a rete. Un giocatore fortemente voluto da mister Vangioni per le sue ottime qualità e la sua grande duttilità tattica. Tommaso benvenuto nella grande famiglia verdeazzurra.

Il comunicato dell’Union Clodiense

Una nuova freccia nell’arco offensivo granata: Roberto Esposito è un nuovo attaccante dell’Union Clodiense Chioggia Sottomarina! Esterno d’attacco che può ricoprire tutte le zone del reparto offensivo, è un giocatore rapido. Che, allo stesso tempo, vanta un’ottima fisicità (dall’alto dei suoi 184 cm). Viene da un’ottima stagione con la maglia della Caronnese nel girone B, in cui ha realizzato nove reti. Giocatore classe 1994 cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha indossato le maglie di Sorrento e Pro Vercelli in Serie C. Prima di totalizzare oltre 200 presenze in Serie D con le maglie di Aversa, Picerno, Levico (dove la sua vena realizzativa è stata particolarmente efficace) e Virtus Bergamo. Insomma un giocatore di esperienza, un jolly offensivo che arricchisce un reparto già molto ben fornito e pronto a trascinare la squadra… Ti aspettiamo presto in laguna Roberto!

