MISINTO – È tutto pronto per l’inaugurazione della venticinquesima edizione della Misinto Bierfest al Mönchshof Stadl di via Marconi a Misinto.

I cancelli apriranno, per la prima volta dopo due anni di stop, giovedì 7 luglio alle 19 e la manifestazione proseguirà fino a domenica 17 luglio con la grande festa di chiusura.

“Con grandissima emozione ci apprestiamo a dare il via alla venticinquesima edizione della Misinto Bierfest- ha commentato Fabio Mondini, presidente di Gam E20 e organizzatore della manifestazione-. Siamo certi che i festeggiamenti della Misinto Bierfest 2022 saranno memorabili, nel segno della qualità e della tradizione delle feste della birra tedesche. Misinto si trasformerà per dieci giorni in un vero e proprio angolo di Germania, assorbendone le tradizioni gastronomiche, birraie e di eventi culturali. L’invito è quindi, in questo 2022 più che mai, di partecipare alla Misinto Bierfest e di vivere insieme un’edizione che si preannuncia unica anche perché coinvolgerà l’intero comune e non solo il Mönchshof Stadl. Abbiamo infatti organizzato una festa diffusa da vivere con l’entusiasmo e la partecipazione di sempre. Un ringraziamento speciale va tutti i volontari che hanno accolto con entusiasmo l’invito a collaborare”.

La serata di inaugurazione

Sul palco a dare il benvenuto al pubblico sarà il presidente di Gam E20 Fabio Mondini che darà il via alla serata di apertura. La serata di inaugurazione prevede la tradizionale e, mai come quest’anno tanto attesa, apertura della botte da parte del sindaco di Misinto Matteo Piuri. Momento solenne che sancisce il via ufficiale alla manifestazione.

In occasione del raggiungimento del grande traguardo della venticinquesima edizione, saranno presenti alla serata di inaugurazione la Console Generale tedesca Ingrid Jung e l’assessore all’Istruzione, Università e Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia Fabrizio Sala e il Ceo Kulmbacher Brauerei Herr Markus Stodden a cui si affiancherà la squadra di Kulmbacher con Thomas Wölfel, Chris Heinze, Cesare Bellussi e l’amico Luca Tacca.

L’edizione 2022

L’edizione 2022 si preannuncia unica e di assoluto livello. L’intera città vivrà la Misinto Bierfest come una vera e propria festa diffusa che coinvolgerà anche il centro del comune brianzolo. Oltre che al Mönchshof Stadl di via Marconi, area feste di 2500 metri quadrati capace di accogliere oltre 2mila persone al coperto, durante la settimana sarà infatti possibile degustare le specialità della Bierfest nei locali del centro cittadino.

E proprio i locali che saranno addobbati a festa con i tradizionali colori della Misinto Bierfest, l’azzurro e il bianco.

Non solo, nel corso dei weekend i proprietari di bar e ristoranti misintesi avranno a disposizione una postazione all’interno del Mönchshof Stadl dove si sfideranno a colpi di spillatura di birra.

Confermata, anche per quest’anno, l’importante presenza di oltre 70 volontari che si alterneranno sotto al tendone del Mönchshof Stadl per la gestione della festa. Anche in questo 2022 darà il suo importante contributo la Federazione Italiana Cuochi. Grazie a questa presenza la qualità e la coerenza rispetto alla tradizione dei piatti proposti sarà garantita

Misinto Bierfest, le tradizionali giornate della manifestazione

Giovedì 7 luglio alle 21,30 grande cerimonia di inaugurazione della Misinto Bierfest con la tradizionale apertura della botte da parte del Sindaco di Misinto Matteo Piuri.

Domenica 10 luglio alle 10.30 Festa della famiglia con la Messa sotto al tendone e il pranzo per le famiglie. L’invito, come da tradizione, è esteso alle associazioni del territorio attive nell’ambito della disabilità.

Domenica 17 luglio 22 grande festa di chiusura della Misinto Bierfest.

Tutte le sere la festa sarà accompagnata da concerti di gruppi bavaresi.

I cancelli della festa apriranno tutti i giorni alle ore 19.00.

Misinto Bierfest, il programma dei gruppi musicali

7, 8, 9, 10 luglio Lechis;

11,12,13 luglio Grumis;

14, 15, 16 e 17 luglio Die wilderer;

8 e il 16 luglio la serata terminerà con il djset di Rudy Neri.

