x x

SARONNO – Gli atleti di Tennis tavolo Saronno sul podio dell’European Para Youth Games di Pajulhati, in Finlandia. Elena Elli e Roberto Martinelli hanno combattuto a colpi di racchette per ottenere un argento e un bronzo per la nazionale italiana.

Sono già cinque anni che Roberto Martinelli si è unito alla società saronnese TennisTavolo; è più recente, invece, l’aggiunta di Elena Elli in squadra che già vanta in passato convocazioni per la nazionale. Due grandi talenti della squadra paraolimpica che hanno raggiunto alte vette. Non sono gli unici atleti della sezione paralimpica di Saronno: Ludovico Bini, anche lui campione italiano.

Grandi soddisfazioni per i due atleti che, ora, sognano le paraolimpiadi a Parigi del 2024.

(foto dalla pagina Facebook Tennis Tavolo Saronno: la squadra nazionale European Para Youth Games di Pajulhati, con Elena Elli e Roberto Martinelli)

08072022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn