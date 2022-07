x x

VARESE – Alle cascate di Ferrera nel pomeriggio di domenica gli specialisti vigili del fuoco del nucleo Saf (Spelo-alpino fluviale) dei vigili del fuoco e i volontari del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) sono intervenuti per soccorre una turista che è rimasta infortunata sul sentiero di accesso alle cascate.

Pompieri e volontari hanno operato congiuntamente e dopo aver imbarellato la donna l’hanno trasportata con tecniche alpinistiche fino alla strada. La donna è stata poi affidata alle cure del personale sanitario. La donna ferita, di 76 anni, è stata trasportata all’ospedale di Luino, le sue condizioni non sono apparese preoccupanti. Il fatto è accaduto alle 15.40.

(foto: un momento dell’intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino nell’area delle cascate di Ferrera)

