Cannabis, Cecchetti (Lega): “Problemi veri sono costi carburanti e energia”

MILANO – “Per Pd e Movimento 5 Stelle la vera urgenza prioritaria è la legalizzazione della cannabis e delle droghe libere, peraltro mandando il messaggio più sbagliato possibile per i giovani”. Lo dichiara l’onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Prosegue Cecchetti: “Per la Lega l’unica priorità, l’unica vera emergenza, è dare aiuti concreti alle famiglie e alle imprese in questa fase di crisi economica acuta, con aumenti delle bollette energetiche e dei costi del carburante, oltre ai danni causati al nord dalla siccità. Lo ricordiamo ancora una volta: un anno e mezzo fa la Lega con senso di responsabilità verso i cittadini, nel momento terribile della pandemia e della crisi economica, ha accettato di far parte di un Governo di emergenza nazionale, nato solo per affrontare i problemi reali del Paese, non per dividersi su temi che non possono essere prioritari come lo ius scholae, il ddl Zan o la legalizzazione della cannabis. Noi della Lega siamo al Governo per aiutare i cittadini ad andare avanti, per risolvere i problemi, non per aggiungerne altri come la legalizzazione della cannabis. Se il PD e i M5S vogliono la droga libera e lo ius scholae attendano qualche mese, lo mettano nel programma elettorale del loro ‘campo largo’ e lo facciano votare dai cittadini: ma non in questa legislatura, non con un Governo nato per affrontare i reali problemi del Paese”.

11072022