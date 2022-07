x x

TRADATE / CASTIGLIONE OLONA – Dopo Saronno e dintorni, dove di questi episodi ne sono già successi nei giorni scorsi, oggi i vigili del fuoco sono da stamane impegnati per due incidenti nelle aree verdi di Tradate e Castiglione Olona. Situazione che appare sotto controllo ma che sta impegnando da diverse ore varie squadre dei pompieri, che in questo periodo – con la grande siccità gli incidenti in zone agricole o boschive di sviluppano ed espandono molto rapidamente – sono davvero chiamati a fare gli “straordinari”.

Nei giorni scorsi grossi incendi si erano sviluppati nelle campagne fra Saronno e Gerenzano, ed alle porte di Origgio. Oltre che nel vicino Parco delle Groane.

(foto: intervento dei vigili del fuoco per incendio in zona)

