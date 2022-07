x x

MILANO – “Dopo aver ricevuto, nella serata di ieri, la circolare del Ministero della Salute, che apre la possibilità di accedere alla quarta dose della vaccinazione anti-Covid anche per gli over 60, ci siamo attivati per rispondere al meglio a questa indicazione. Fin da ora posso dire che tutti gli over 60 che si auto-presenteranno, da questo pomeriggio, anche senza prenotazione, nei grandi hub vaccinali attivi in Lombardia, saranno vaccinati. E, già da domani, sul nostro portale dovrebbe essere possibile procedere alle prenotazioni per gli over 60″. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, a margine di un convegno sulla rigenerazione urbana a Palazzo Lombardia, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano le prime informazioni sulla decisione di estendere la quarta dose agli over 60, comunicando che già da oggi in Lombardia, nei grandi hub vaccinali, è possibile ricevere la somministrazione.

(foto: a destra, Attilio Fontana governatore della Lombardia)

12072022