GARBAGNATE MILANESE – Notte d’emergenza a Garbagnate per l’incendio scoppiato intorno alle 2,30 all’interno dell’ex azienda in viale Forlanini 39.

Massiccio lo spiegamento di uomini e mezzi della macchina dei soccorsi attivata dai residenti alla vista delle prime fiamme. Sul posto una dozzina di mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze, carabinieri e il personale della SicurItalia che ha seguito l’intero evolversi della situazione.

I testimoni parlano di una colonna di fumo acre con fiamme decisamente alte. Un incendio che oltre a divorare l’ex stabilimento ha minacciato, proprio per la sua violenza anche le abitazioni limitrofe tanto che i pompieri hanno preferito evacuare alcune famiglie.

Al momento, alle 7 di mercoledì mattina, non risultano feriti e i pompieri sono ancora sul posto anche se l’incendio è ormai domato. Consistenti, ma fortunatamente limitati all’edificio industriale i danni.

Al momento non ci sono ipotesi sulle cause dell’incendio essenziali i rilievi dei pompieri e dei carabinieri di Rho che si occuparanno della vicenda. Viale Forlanini è stato chiuso al traffico veicolare per l’intera durata dell’emergenza.

