SARONNO – SOLARO – “Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori”: E’ la frase “urlata” dal maxi striscione posizionato da familiari e amici di Michele Garruto il 30enne che si è spento giovedì scorso nello scontro mortale lungo la Sp 31 bis.

Ed è proprio lungo la tangenzialina che collega Ceriano Laghetto a Rovello Porro passando per Saronno che nelle ultime ore chi conosceva e amava il noto parrucchiere ha deciso di lasciare un ricordo.

Mazzi di fiori, lumini e soprattutto il maxi striscione con tanto di baffi stilizzati ricordando lo stile di Garruto ma anche il suo impegno e la sua passione per il lavoro, quello di acconciatore, che gli era valsa la vittoria ad un concorso nazionale ed anche una civica benemerenza del comune di Rovellasca.

L’ultimo saluto dei familiari, dei collaboratori (il 30enne aveva aperto due negozi a Rovellasca e Solaro e degli amici) sarà domani giovedì 14 luglio alle 11 alla chiesa parrocchiale di Solaro. Ieri è stata realizzata l’autopsia necessaria insieme ai rilievi della polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro che ha visto l’impatto tra la moto del giovane e un furgone con cestello.

