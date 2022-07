x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il commento del Cda di Helianto, composto da Chiara Angaroni, Claudio Pagelli, Alessandro Boscardin, Simone Giarratana, circa il bilancio della stagione culturale.

La stagione culturale dell’associazione Helianto è stata molto positiva.

Dopo due anni in cui abbiamo potuto proporre solo eventi online, a settembre 2021 abbiamo ricominciato con gli eventi in presenza.​

La pandemia non ha fermato il nostro obiettivo che è quello di trasmettere la cultura in ogni sua espressione e forma.

​A settembre 2021 abbiamo quindi inaugurato la nuova stagione presso il Centro Civico di Rovello Porro, con il poeta candidato al Nobel per la Pace, Hafez Haidar: la poesia come ponte di pace tra oriente e occidente. Abbiamo poi partecipato alla Bike Week di Saronno portando il giornalista sportivo Carlo Pogliani il quale ha parlato dei valori sportivi nel calcio e nello sport. A gennaio 2022 c’è stata l’inaugurazione di Art Foyer, una serie di mostre allestite presso il Foyer del Teatro Giuditta Pasta di Saronno.​ ​ Hanno esposto affermati artisti come Dario Brevi ed Enrico Cazzaniga.

Hanno esposto anche Tre artiste locali in una mostra dedicata ad Alda Merini: Sabrina Romanò, Viviana Graziani e Teresa Santinelli. A marzo, presso la Sala Conferenze di Rovello Porro, si è svolta la cerimonia del concorso nazionale di poesia Daniela Cairoli, giunto alla diciannovesima edizione.​ Pochi giorni fa si è invece chiuso il concorso nazionale online di aforismi “La Lingua del Girasole”, arrivati 650 aforismi da tutta Italia.Abbiamo anche preso parte al Festival di Poesia di Saronno Giorni DiVersi, evento che ha reso Saronno un vero e proprio “paese della poesia”.