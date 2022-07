x x

SARONNO – Era sull’albero di una vicina e non riusciva a muoversi perché a cavallo tra due rami. È stato salvato nella serata di ieri Parsifal, il gatto scomparso dallo scorso 8 luglio.

Era la prima voltache si allontanava al giardino di casa, a Saronno in zona farmacia Santuario, e per giorni la sua famiglia l’ha cercato, lanciando anche un appello.

Il timore era che il micio fosse rimasto bloccato in qualche luogo chiuso, come garage, cantine o altri luoghi poco frequentati, ma ieri sera la storia si è conclusa a lietofine e Parsifal è tornato a casa.



