SARONNO – Alla piscina La Marmora di Brescia si sono svolti i campionati regionali lombardi per la categoria esordienti di nuoto. Più precisamente giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio per gli esordienti B (femmine 2013-2012; maschi 2012-2011), sabato 2 e domenica 3 luglio per gli esordienti A (femmine 2011-2010; maschi 2010-2009). In vasca anche i giovani atleti di Rari Nantes.

Come sono andati i saronnesi

Per quanto riguarda i più piccoli, sono stati preparati e accompagnati dalla coach responsabile Francesca Zaffaroni e da Fabio Scardilli.

“Abbiamo partecipato con ben 16 atleti – hanno commentato – In pratica tutto il settore si è riuscito a qualificare per questa tappa importante di fine anno. I nostri atleti si sono comportati molto bene e hanno dimostrato voglia e grinta di fare bene, ed è ciò che è successo. Tutti hanno avuto un buon miglioramento sia a livello di prestazione che di tecnica.” In particolare Rari Nantes ha avuto una neo campionessa regionale, Marta Grande (2012) che ha vinto ben due ori, nei 100 rana e nei 200 rana.

“Abbiamo concluso – continuano – poi con le staffette 4x50stile e 4×50 mista che, dopo due anni di stop, hanno fatto bene ai ragazzi, creando unione e condivisione, nonché grande entusiasmo negli atleti e tra il pubblico finalmente ammesso alla manifestazione. Conclusione perfetta di un anno di lavoro con i piccoli esordienti”. Andrea Clerici, allenatore responsabile del gruppo esordienti A commenta: “Ancora una volta siamo riusciti a far qualificare 13 atleti su 15, quindi conferma di un grande livello tecnico. I nostri atleti si sono comportati bene, belle le prestazioni con miglioramenti di ogni singolo atleta nelle proprie gare. In evidenzia il 3^ posto di Fabrizio Fuscaldo (2009) nei 100 dorso. Anche per loro, ritornano dopo due anni le staffette 4×100 stile e 4×100 mista dove i nostri ragazzi oltre alla buone prestazioni ,si sono dimostrati uniti e compatti. Una stagione ottima per il gruppo esordienti A che sono cresciuti sia sull’ aspetto tecnico ma anche, e soprattutto, sull’unità di gruppo”.

Tra poco toccherà anche agli atleti più grandi cimentarsi nei campionati regionali, mentre i master della società hanno gareggiato ai campionati italiani a Riccione. Finale d’anno intenso e ricco di soddisfazioni per la squadra saronnese.

