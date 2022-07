x x

SARONNO – E’ l’ex assessore ai Lavori Pubblici a fare il punto dell’intervento di riqualificazione in programma settimana prossima in piazza Cadorna.

“Ecco un altro intervento programmato, finanziato e progettato durante il mio assessorato: un pacchetto di 300.000 euro destinato alla riqualificazione dei marciapiedi e all’ abbattimento delle barriere architettoniche, di cui 180.000 stanziati con la maxi variazione di bilancio nell’agosto 2021. Nell’ambito di questa operazione sono stati realizzati o lo saranno, i seguenti lavori di riqualificazione: marciapiede via Ferraris, marciapiede via Quasimodo, abbattimento barriere architettoniche attraversamenti pedonali via Petrarca, marciapiede via Garcia Lorca, marciapiede via Volonteri, marciapiede via Fiume, isola centrale Piazza Cadorna”.

E non manca una chiosa politica: “Naturalmente l’amministrazione Airoldi se lo vende come un intervento di oggi mentre per arrivare ai lavori è necessario un tempo di circa un anno dal momento che li si finanzia, fra progettazione, impegno di spesa e bando di gara”.

