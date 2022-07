x x

CARONNO PERTUSELLA – Altre due conferme in casa rossoblù, Mattia Tunesi e Samuel Sardo faranno parte della rosa della Caronnese in serie D anche nella stagione 2022-2023.

Per Mattia Tunesi (foto), quella alle porte può e deve essere la stagione del riscatto. Arrivato a stagione in corso nell’anno passato, un infortunio al primo allenamento l’ha costretto per lungo tempo ai box. 12 le presenze nell’ultimo campionato con la nostra maglia, ora la possibilità di essere un fattore importante nella rosa di Simone Moretti.

Anche Samuel Sardo è arrivato alla Caronnese durante le finestre di riparazione. Giocatore giovane (classe 2003) e polivalente, con Manuel Scalise ha collezionato 9 presenze tra campionato e Coppa Italia. Ora la possibilità di partire con la preparazione e dare il suo contributo alla causa della Caronnese.

