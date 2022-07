x x

SARONNO – Ladruncoli in azione nel cortile di una casa in zona Santuario: entrati non visti, hanno preso quel che hanno trovato, ovvero una bicicletta da mountain bike ed un monopattino, che appunto i proprietari avevano lasciato nel cortile interno alla loro abitazione.

Difficile anche stabilire quando l’episodio sia accaduto, nessuno si è accorto di niente sino a quando i padroni di casa, l’altro giorno, uscendo si sono resi conto della visita dei malintenzionati.

Secondo alcune rilevazioni compiute qualche tempo fa, a Saronno si registrebbe di media un furto di biciclette al giorno; soprattutto nell’area più vicina alla sempre trafficata stazione ferroviaria centrale, fra piazza Cadorna e dintorni.

