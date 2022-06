x x

SARONNO – Rubato il monopattino di un bidello dalla scuola media al termine degli esami. Secondo una prima ricostruzione il furto sarebbe avvenuto dalle 17 alle 18 di venerdì quando nella scuola media Bascapè di via Ramazzotti alle porte della ztl si erano appena conclusi gli esami di terza media.

Qualcuno, un ragazzino o un intruso non è stato chiarito al momento, è entrato in bidelleria e si è impossessato del monopattino del bidello uscendo senza essere visto e senza che nessuno lo fermasse. Al momento sull’accaduto è stata sporta denuncia ai carabinieri e si è alla ricerca di testimoni che possano aver visto il ladro allontanarsi con il mezzo dall’istituto scolastico.

Difficile pensare che qualcuno possa essere uscito dalla bidelleria con un monopattino percorrendo la trafficata via Ramazzotti con negozi e servizi senza essere visti. Il derubato ha fornito alle forze dell’ordine una descrizione del monopattino, grigio e nero marca woow, nella speranza di poterlo recuperare.

La speranza è che qualcuno possa fornire informazioni, non si esclude la bravata di un ragazzo, o che elementi utili per risalire all’autore del furto. Elementi utili potrebbero arrivare anche dal sistema di videosorveglianza che controlla la scuola.

