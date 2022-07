Saronno, al distributore Eni si fa il pieno di… dialetto

SARONNO – Alla stazione di servizio Eni fra via Roma e via Miola si fa il pieno… in dialetto. Tanti gli automobilisti presi simpaticamente in contropiede, quando il distributore automatico di carburante ha “risposto” loro in perfetto dialetto lombardo.

Daje, Alùra, Ajò!… Da questa settimana in 1.700 “Eni Live Station” i self service parlano anche il dialetto e le lingue locali. E’, come spiegano da Eni, “un omaggio all’Italia e alla ricchezza delle sue culture, un’iniziativa di grande valore tecnologico che evidenzia l’unione tra servizi e tradizione locale. Dopo il successo della fase pilota, il progetto, che abbiamo sviluppato in collaborazione con Eni, è stato portato su tutte le province della penisola. 110 lingue locali, una per ogni provincia, per trasformare il rifornimento in un momento di divertimento, di intrattenimento e di valorizzazione del territorio”.

(foto: uno degli “automatici” alla Eni station di Saronno)

21072022