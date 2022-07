x x

ROVELLO PORRO – E‘ andato a vuoto il bando per trovare nuovi medici di base, i “medici di medicina generale”, di Rovello Porro, dopo pensionamenti e dimissioni del recente passato. Come comunica sul proprio sito web l’Amministrazione civica, che sta seguendo passo a passo l’evolversi di questa delicata vicenda, “il bando per l’assegnazione di tre posti sul territorio di Rovello Porro, con scadenza 15 luglio, è stato concluso, senza riscontrare alcuna adesione. Sarà impegno di Ats InsubriaA promuovere un altro simile bando nei prossimi mesi”.

L’Amministrazione vomunale “continuerà a monitorare la situazione ed a mantenere i contatti con i vertici di Ats Insubria alfine di dare una risposta al territorio in merito alla grave situazione creatasi e si impegna ad informare – tempestivamente – la popolazione riguardo all’evoluzione della problematica”.

(foto: il Municipio di Rovello Porro)

