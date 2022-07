x x

LOMAZZO – Probabile avversario del Fbc Saronno nel prossimo campionato di Promozione, vista la vicinanza le due squadre dovrebbero essere inserite nello stesso girone, l’altra sera la neo-promossa Esperia Lomazzo si è presentata ufficiale, rosa e progetti per la nuova annata. Allo stadio di via del Filagno a fare gli onori di casa è stato il presidente Luca Rossetti, con un “caldo” discorso di incoraggiamento a tutto lo staff ed ai giocatori, che non vedono l’ora di iniziare la nuova annata.

All’appuntamento c’era anche il sindaco Giovanni Rusconi. L’Esperia festegga il ritorno in Promozione, che mancava da 27 anni: nell’ultima stagione la formazione della bassa comasca ha dominato il campionato di Prima categoria.

(foto di gruppo alla presentazione dell’Esperia Lomazzo in vista della stagione 2022-2023 nel campionato di Promozione)

24072022