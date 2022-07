x x

GERENZANO – “Si informa la cittadinanza che Alfa Srl, che gestisce la rete idrica, a seguito del monitoraggio periodico delle falde di approvvigionamento dei pozzi del comune di Gerenzano, allo stato attuale non ha riscontrato particolari criticità inerenti all’approvvigionamento, alla somministrazione e alla distribuzione dell’acqua potabile nel nostro comune”. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione civica.

Proseguono dal Municipio: “Considerata l’attuale situazione straordinaria si inviata comunque la cittadinanza ad utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, adottando azioni, buone pratiche e i comportamenti sia individuali che collettivi che possono aiutare a salvaguardare le riserve idropotabili a disposizione, limitandone il consumo”.

A tal fine, al link di seguito riportato, si pubblicano la comunicazione ed il prontuario predisposto da Alfa Srl, dove sono riportate modalità e buone pratiche contro lo spreco dell’acqua:

