SARONNO – È smarrita dal 13 luglio scorso Rosario, la micia nera, che, nei giorni scorsi, si è allontanata dalla sua abitazione tra via Visconti e via Roma a Saronno.

Si tratta di un felino nero, a pelo corto, femmina sterilizzata e regolarmente dotata di microchip, di circa tre anni; la sua particolarità è la macchiolina bianca sulla pancia. Il timore è che, curiosando in giro come è noto facciano i gatti, sia rimasta chiusa all’interno di un garage, una cantina, o di un altro luogo poco frequentato, non riuscendo più ad uscire. Di solito, avvertono i padroni, non si allontana mai eccessivamente dal quartiere.

Si tratta di un animale timido e timoroso, che si spaventa facilmente. Chiunque la veda è pregato di contattare Anna Landoni, la proprietaria, su Facebook.

(In foto: Rosario, la micia scomparsa)

