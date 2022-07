x x

SARONNO – Non trova la strada di casa dallo scorso 8 luglio il gatto Parsifal e ora i suoi padroni lo cercano disperatamente.

Si tratta di un gatto rosso tigrato a pelo corto, di soli 16 mesi: è regolarmente vaccinato, sterilizzato e microccipato. È la prima volta, sottolineano, preoccupati, i padroni, che si allontana tanto dal giardino di casa, a Saronno in zona farmacia Santuario, e ora non torna dalla sua famiglia dall’otto luglio scorso.

Il timore è che il micio sia rimasto bloccato in qualche luogo chiuso, come garage, cantine o altri luoghi poco frequentati: “Vi chiediamo – scrivono i padroni nell’annuncio – la cortesia di controllare e se sentite miagolare, vi prego di volerci avvisare a qualunque ora”.



Chiunque creda di aver visto Parsifal può chiamare Grazia al seguente numero: 3394057548.

