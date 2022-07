x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Saronno circa le dezanzarizzazioni sul territorio comunale che avverranno questa sera.

Nella notte tra oggi 26 e domani 27 luglio verrà effettuato un intervento di dezanzarizzazione sul territorio comunale.

Per permettere una disinfestazione corretta e in sicurezza si raccomanda di non lasciare liberi gli animali la sera/notte, di non esporre cibo per animali, di non tenere le finestre aperte e di non lasciare esposta la biancheria durante la notte.

(foto d’archivio)

