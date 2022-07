x x

ORIGGIO – E’ il sindaco Evasio Regnicoli a tracciare un bilancio della maxi grandinata con bomba d’acqua che ieri sera si è abbattuta su Saronno e il Saronnese e che non ha risparmiato il comune di Origgio.

Alcuni residenti hanno denunciato danni alle vetture e a qualche tettoia. “La grandine ha creato qualche problema – spiega il primo cittadino – e un po’ d’acqua è entrata alle scuole medie, prevalentemente in palestra”. Ma non solo: “Nella via Dante, in centro, l’acqua è entrata in alcune abitazioni private. Un paio di sottopassaggi sono stati temporaneamente ostruiti dall’acqua”.

Il sindaco conclude ricordando la mobilitazione in giornata di tecnici comunali e polizia locale per risolvere le situazioni più critiche.

