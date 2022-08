x x

SOLARO – Il nucleo cinofili dei volontari Parco Groane si è incontrato qui nella sede all’ex polveriera di Solaro con il Gruppo soccorritori cinofili volontari di Nerviano dell’Ana, associazione nazionale alpini. Nonostante il caldo di questi giorni, i gruppi hanno lavorato assieme per molte ore con profitto e provato nuove situazioni che potrebbero essere di grande aiuto nella ricerca di persone disperse.

Da wikipedia: il parco regionale delle Groane e della Brughiera Briantea è un’area naturale protetta della Lombardia istituito nel 1976, come “Parco delle Groane”. Copre una superficie di 8249 ettari nell’alta pianura lombarda, nell’area metropolitana di Milano, a nord-ovest rispetto alla città. Il nome deriva dalla denominazione storica locale delle brughiere, dette appunto groane.

(foto d’archivio: il parco Groane, dove si è tenuto l’incontro con il nucleo cinofilo di soccorritori volontari)

