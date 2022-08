Calcio mercato: l’ex saronnese Ballabio al Sc United

CESATE / SARONNO – L’Sc United, la società calcistica nata l’anno scorso dalla collaborazione fra Sporting Cesate e Fbc Saronno e che fa capo allo stadio cesatese di via Dante, si sta organizzando in vista del prossimo campionato di Prima categoria, dove è neo-promossa e la rosa si è arricchita del centrocampista Alessandro Ballabio, classe 2000, proveniente dal Fbc Saronno. A dargli il benvenuto nel club il direttore sportrivo Umberto Marotta.

Dal Saronno al Sc United è arrivato anche il bomber Orazio Iacovelli.

Lo United continuerà a disputare le gare casalinghe della prossima stagione allo stadio di via Dante a Cesate, dove ha disputato anche la scorsa stagione, vincente in Seconda categoria.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

01082022