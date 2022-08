x x

SARONNO – “Da anni si parla di una Saronno poco attrattiva e coinvolgente per i giovani. Prima di candidarmi come consigliere comunale, ho cercato le motivazioni e, poco tempo dopo, sono riuscito a trovarle: la mentalità della vecchia politica saronnese non riesce ad accettare i giovani”.

Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore dal consigliere comunale di Obiettivo Saronno Lorenzo Puzziferri.

“Abbiamo tanta voglia di fare, siamo energici, sinceri e questo non può che dar fastidio a chi preferisce gestire una città immobile, senza avere intorno persone che esprimono le loro idee in modo spontaneo e genuino.

Questo momento dello scorso consiglio comunale – e non è la prima volta che succede – é un esempio lampante di quanto i giovani vengano bloccati e limitati nel loro diritto di espressione senza rispettare i regolamenti, garanzia di democrazia, perché reputati fastidiosi e di intralcio per la vetrina politica dei soliti noti.

Mi spiace che questo modo di fare venga utilizzato non solo con me ma con molti altri giovani che hanno bussato alle loro porte per presentare un progetto e sono stati bocciati o rimandati inesorabilmente con il classico “ti faremo sapere”.

I giovani saronnesi scappano: la classe politica che governa la città da decenni non ha alcuna intenzione di passare il testimone accettando l’inevitabile cambio generazionale, con l’opportunità di portare stimoli nuovi”.

