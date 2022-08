x x

SARONNO – Due interventi ieri delle ambulanze a Saronno: alle 9.50 una richiesta d’aiuto proveniente da via Luini nel retrostazione, è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago che ha soccorso un uomo di 45 anni che stava male. Il paziente è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere sottoposto agli accertamenti medici del caso, le sue condizioni comunque non destano alcuna preoccupazione.

Alke 16.35 altro intervento, ancora della Croce azzurra ma stavolta proveniente dalla sede di Rovellasca, per la segnalazione di un uono che stava male in via Roma sempre a Saronno, appena fuori dal centro storico. L’interessato è apparso alle prese con uno stato di intossicazione etilica, ed è stato assistito sinchè si è ripresa. Anche per lui, il quadro sanitario non è apparso preoccupante.

(foto archivio)

02082022