TRADATE – Doppio spettacolo al Parco Pineta, dove, in occasione dello sciame di stelle cadenti, venerdì 12 e sabato 13 si terranno due appuntamenti musicali uniti ad un picnic nelle vicinanze del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate.



Già sold out l’evento di venerdì 12, quando si esibiranno i Celtic Harp Orchestra che presenta “Songs for Gaia – Poeti, viaggiatori, amanti… antiche storie e leggende in chiave moderna”, ma per tutti gli appassionati e i curiosi sarà ancora possibile prenotare il proprio posto per il picnic di sabato 13, che avverrà con il sottofondo della musica di Clio and Maurice, un duo composto da voce, archi ed elettronica. L’osservazione dello sciame delle perseidi sarà accompagnato dalla possibilità di osservare i corpi celesti visibili con gli strumenti messi a disposizione dagli organizzatori. Le aperture dei cancelli sono previste intorno alle 20, mentre l’inizio del concerto è previsto per le 20.45.

In caso di pioggia o di condizioni meteorologiche non favorevoli, l’evento verrà annullato. È obbligatoria la prenotazione e la partecipazione all’evento prevede un contributo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i minori di 14 anni; gratuito l’ingresso per i minori di 4 anni. Ognuno dovrà portare telo e un cestino da pic nic per consumare il proprio pasto in compagnia, guardando le stelle. Fortemente raccomandato l’uso di anti zanzare.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.centrodidatticoscientifico.it/.

