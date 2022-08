x x

SARONNO – Malgrado l’infortunio di cui è stato vittima solo due mesi fa il saronnese Filippo Gilli ha guidato, come capitano, la nazionale di tchoukball alla vittoria agli europei in corso ad inizio agosto a Leeds in Gran Bretagna.

Ieri pomeriggio la nazionale azzurra allenata da Francesco Caprani (mister nell’ultima stagione dei Rovello Sgavisc campioni d’Italia) si è imposta con un risultato di 67-51 sulla squadra elvetica. Una vittoria che ha permesso agli azzurri di conquistare il gradino più alto del podio europeo.

—-

