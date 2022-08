x x

BRIANZA – Disavventura per una anziana disabile: il fatto è accaduto a Seregno dove abita la donna. Nei giorni scorsi aveva chiesto aiuto ad un vicino per sistemare una tenda. Missione compiuta ma quando l’uomo se n’era andato, la padrona di casa si era accorta della scomparsa di un sacchetto nel quale aveva messo alcuni gipielli ed erano scomparsi anche i suoi due libretti degli assegni. La pensionata ha riferito dell’accaduto ad una parente che si è quindi presentata dai carabinieri per presentare denuncia.

I militari dell’Arma si sono recati nella casa del vicino, durante la perquisizione non è stato trovato niente, se non un foglietto con l’indirizzo di un compro-oro, dove i tutori dell’ordine si sono quindi recati accertando che il vicino aveva venduto lì la refurtiva; parte degli ori sono stati recuperati e restituiti.

