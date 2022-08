x x

SARONNO – ROVELLASCA – Gianni Uslenghi, alpino paracadutista del primo plotone costituito dopo la guerra e capogruppo per diversi mandati del Gruppo di Saronno è andato avanti. Si è spento nella giornata di ieri a 89 anni.

Il feretro si trova alla camera mortuaria Miazzolo in via Manzoni a Saronno aperta al pubblico dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

I funerali si svolgeranno venerdì 12 agosto alle 11 alla chiesa parrocchiale in via G. Battista Grassi, 3 a Rovellasca.

“Condoglianze alla famiglia e a tutti gli alpini che hanno avuto la fortuna di averlo conosciuto – commenta il gruppo alpini di Saronno – Un uomo, un alpino fuori del comune, una vita avventurosamente vissuta”.

Un’intervista a Radiorizzonti ripresa da Piero da Saronno

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn