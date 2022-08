x x

SARONNO – Sono stati gli agenti della polizia locale, impegnati in alcuni controlli anagrafici in un condominio, ad accorgersi che due minorenni, due fratelli di 7 e 11 anni erano a casa da soli. E’ successo ieri mattina quando i bambini sono rimasti a lungo da soli in casa.

Gli agenti si sono subito mobilitati scoprendo che i bambini erano a casa della sorella della madre dove li aveva lasciati la genitrice una 50enne residente in città. La donna aveva alcune commissioni da fare e così avrebbe lasciato i piccoli a casa della sorella a sua volta assente. Per un po’ i piccoli sono rimasti con il compagno della zia che però ha lasciato i bambini soli per alcuni precedenti impegni.

Arrivati nel palazzo gli agenti hanno trovato i bimbi che erano soli da diverse ore. Il comando di polizia locale ha rintracciato la madre che è stata denunciato per abbandono di minori.

